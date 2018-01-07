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Buradasınız : » » Eski Mısır Başbakanı Şefik cumhurbaşkanlığına aday olmayacak

Eski Mısır Başbakanı Şefik cumhurbaşkanlığına aday olmayacak

Mısır'da devrik lider Mübarek döneminin son başbakanı Ahmed Şefik, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

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Eski Mısır Başbakanı Şefik cumhurbaşkanlığına aday olmayacak

Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin son başbakanı Ahmed Şefik, başkanı olduğu Ulusal Hareket Partisi genel kurulu üyeleri ile evinde gerçekleştirdiği toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını kamuoyuna deklare eden Şefik, Facebook hesabından yayımladığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) döndükten sonra bir durum değerlendirmesi yaparak kararımı açıklayacağımı duyurmuştum. Vatanımdan uzak kaldığım 5 yıl boyunca ülkedeki gelişmeleri ve zor şartlara rağmen yapılan icraatları yakından takip edemediğimi fark ettim. BAE'de iken aday olma niyetimi açıklamış olmama rağmen yerinde yaptığım gözlemler sonucunda, önümüzdeki süreçte devleti yönetme konusunda en uygun şahsın ben olmayacağım kanaatine vardım. Bu nedenle 2018 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmamayı kararlaştırdım."

BAE'nin başkenti Ebu Dabi'de 29 Kasım 2017 tarihinde görüntülü bir açıklama yapan Şefik (76), Mısır Cumhurbaşkanlığı için adaylık niyetinde olduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, en güçlü aday olarak kabul ediliyor. Şefik'in aday olması durumunda Sisi'yi zorlayabileceği konuşuluyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: mısır, ahmed şefik, mısır eski başbakanı, hüsnü mübarek
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