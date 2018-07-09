Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın destekçileri kefalet için para topladı

Channel news Asia'nın haberine göre, destekçileri Necip Rezak'ın kefalet ücretinin kalan yarısı için topladıkları 300 bin ringit'i (yaklaşık 340 bin TL) bugün teslim etmeyi planlıyor.

Geçen hafta gözaltına alınan eski Başbakan'ın, bir milyon ringit (yaklaşık 1,15 milyon lira) kefaletle serbest bırakılması kararı alınmıştı.

Kefalet ücretinin yarısı, Necip Rezak'ın 2 çocuğu tarafından ödenmişti. Kalan kısmının da bugün ödenmesi öngörülüyor.

Suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edilen Necip Rezak'ın 4 çocuğunun banka hesapları da dondurulmuştu.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajans, banka ve kuruluşlar aracılığıyla Necip Rezak'ın kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip Rezak'ın beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın Mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

Kaynak: AA