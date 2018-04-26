Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri, Kongre'ye katılmayacak

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve siyasi kolu olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) yöneticisi Ivan Marquez, ülkedeki medya kuruluşlarından CM&'ye açıklamalar yaptı.

Partinin, 20 Temmuz'da kongrenin iki kanadından biri olan senatoda göreve başlayacak 5 üyesinden biri olan Marquez, senatör olmayacağını belirtti.

"Bu eğlenceyi burada bırakmayı tercih ediyorum"

Marquez, "Barış anlaşmasıyla gelen bu senato üyeliğiyle ben ne yapacağım? Orada nasıl çalışacağım? Orada bana 'uyuşturucu kaçakçısı' mı diyecekler yani? Ben bu işte yokum. Bize saygı gösterilmesi lazım. Bu eğlenceyi burada bırakmayı tercih ediyorum" dedi.

Ivan Marquez, ayrıca geçen hafta Eğitim ve Topluma Dönüş Alanı'ndan ayrıldığını açıklayan eski FARC'ın sözde komutanlarından "El Paisa"nın yeniden silaha sarılması ya da FARC muhaliflerine katılmasının söz konusu olmadığını öne sürdü.

Örgütün bir diğer üst düzey ismi Jesus Santrich'in uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandığını hatırlatan Marquez, gerçek ismi Hernan Dario Velasquez Saldarriaga olan "El Paisa"nın da hem bundan hem de can güvenliği endişesi taşımasından ötürü kamptan ayrıldığını ifade etti.

Marquez, birkaç gün önce başkent Bogota'dan ayrılarak FARC'ın uzun yıllar hakimiyet sağladığı yerlerden Caqueta yönetim bölgesinde yaşamaya başlamıştı.

FARC'ın kongredeki diğer isimlerinden Santrich ise 9 Nisan'da "uyuşturucu kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklanmıştı. Bogota'daki La Picota cezaevinde tutulan ve gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan Santrich'in yasal süreç sonunda ABD'ye gönderilmesi ihtimali bulunuyor.

Kaynak: AA