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Eski Kerkük Valisinin görevden alınmasına onay

Irak’ta İdari Yargı Mahkemesi, eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in görevden alınmasını onayladı.

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Eski Kerkük Valisinin görevden alınmasına onay

Irak’ta İdari Yargı Mahkemesi, eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in görevden alınmasını onayladı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Kerim’in görevden alınmasına karşı mahkemeye itiraz ettiği belirtilerek, yapılan itiraza karşı eski Vali Kerim’in görevden alınmasının onaylandığı belirtildi.

Irak Meclisi, Kerim’i 14 Eylül tarihinde görevden almıştı.

Irak merkezi yönetimi, ülke güçlerinin Kerkük’te güvenliği sağlamasından sonra kente Vali Yardımcısı Rakan Sait Cuburi’yi vali olarak atamıştı.

Cuburi, dün yaptığı basın toplantısında, "Valilik görevine bugünden itibaren merkezi Bağdat hükümeti tarafından atanmış bulunuyorum. Kentteki hayatın yeniden normale dönmesi için vali olarak gereken görevi üstleniyorum.'' demişti.

Etiketler: necmeddin kerim, Kerkük Valisi, kerkük son durum, Irak
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