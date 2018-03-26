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Buradasınız : » » Eski Katalan lider Puigdemont'un tutukluluk hali sürecek

Eski Katalan lider Puigdemont'un tutukluluk hali sürecek

Almanya’da gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Eski Katalan lider Puigdemontun tutukluluk hali sürecek

Almanya Neumünster'deki yerel mahkemesi Başsavcısı Georg Güntge, yaptığı açıklamada, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un tutukluluk halinin devamına karar verildiğini ifade etti.

Schleswig Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesinin, hakkında İspanya Anayasası'na karşı gelme ve isyan çıkarma gibi suçlamalar bulunan Puigdemont'un iade edilmesine ilişkin talebi Paskalya tatilinden sonra inceleyeceği öğrenildi.

Eyalet yüksek mahkemesinin 2 ay içinde Puigdemont'un İspanya'ya iade edilip edilmeyeceği konusunu karara bağlaması gerekiyor.

Puigdemont, dün Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış ve Neumünster Cezaevi'ne konulmuştu.

İspanya Yüksek Mahkemesi, cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturma nedeniyle Belçika'ya kaçmıştı.

Kaynak: AA

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