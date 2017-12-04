Eski Katalan lider Puigdemont yeniden hakim karşısına çıkacak

İspanya Yüksek Mahkemesi, eski Katalan Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve 3 Katalan siyasetçinin "kaçma riski" olduğuna dikkati çekti, tutukluluklarının devam etmesine karar verdi.

Eski Katalonya kabinesinin 6 mensubu ise şartlı tahliye edilecek. Kişi başı 100 bin avro kefalet ödemeleri halinde serbest kalacak olan bakanların pasaportlarına el konulacak. Haftada bir kez mahkemeye giderek, imza atmaları istenecek.

Madrid yönetiminin görevden aldığı eski Katalan lider Carles Puigdemont ve beraberindeki 4 eski bakan da, Belçika'da bir kez daha mahkeme karşısına çıkıyor.

Puigdemont ve bakanların, "Avrupa Tutuklama Emri" çerçevesinde İspanya'ya iade edilip edilmeyecekleri belli olacak. Eski Katalan lider ve 4 eski bakan, 17 Kasım'da Belçika'da hakim karşısına çıkmış; duruşma bugüne ertelenmişti.

İspanya'nın doğusunda 27 Ekim'de ilan ettikleri tek taraflı bağımsızlık kararı Anayasa Mahkemesince askıya alınan Katalonya özerk yönetiminin ayrılıkçı siyasetçileri hakkında yasal süreç başlatılmıştı.

Kaynak: TRT Haber