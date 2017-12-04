Eski Katalan lider Puigdemont hakim karşısına çıktı

İspanya'nın gözü kulağı hem Madrid'de hem de Brüksel'deydi.
Katalan Özerk Yönetimi'nin görevden alınan siyasetçileri yargı önüne çıktı.
İlk kez 17 Kasım'da hakim karşısına giden eski Katalan lider Carles Puigdemont ve beraberindeki 4 eski bakanın duruşması, Brüksel'de yoğun güvenlik önlemleri altında görüldü.
Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
İspanya'ya iade edilip edilmeyeceklerinin görüşüldüğü duruşma, 14 Aralık'a erteledi.
İspanya, Puigdemont ve eski bakanlar için Avrupa genelinde yakalama kararı çıkarmıştı.
Puigdemont, Katalonya'da 21 Aralık'ta yapılacak seçime katılacak.
İspanya Yüksek Mahkemesi ise, eski Katalan Başkan Yardımcısı Oriol Junquerası ve 3 Katalan siyasetçinin kefaletle serbest bırakılmaları yönündeki talepleri reddetti.
"Kaçma riski" olduğu gerekçesiyle tutukluluklarının devamına karar verdi.
Eski Katalonya kabinesinin 6 mensubu hakkında ise şartlı tahliye kararı çıktı.
Kişi başı 100 bin avro kefalet ödemeleri halinde serbest kalacak olan bakanların pasaportlarına el konulacak..
Haftada bir kez mahkemeye giderek, imza atmaları istenecek.
TRT HABER