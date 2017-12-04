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Eski Katalan lider Puigdemont hakim karşısına çıktı

Azledilen Katalan Lider Carles Puigdemont ve 4 eski bakan Brüksel'de, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ile 3 Katalan siyasetçi de Madrid'de yargılandı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 14:09



