'Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a gözaltı' iddiası

Al Arabiya gazetesinin Tahran’daki güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad halkı yönetime karşı kışkırttığı gerekçesiyle Şiraz kentinde gözaltına alındı.
Eski İran Cumhurbaşkanı'nın, dini lider Ayetullah Hamaney'in onayıyla ev hapsinde tutulacağı iddia edildi.
Ahmedinejad son zamanlarda Tahran yönetimine eleştirilerde bulunmuştu.
Eski İran Cumhurbaşkanı, mevcut liderlerden bazılarının halkın endişelerine ve problemlerine duyarsız kaldığını savunmuştu.
Konuya ilişkin İran'dan henüz resmi açıklama gelmedi.
Ancak, İran’daki İLNA Haber Ajansı’na konuşan Ahmedinejad’ın avukatı gözaltı iddialarının doğru olmadığını söyledi.
Kaynak: TRT Haber/Al Arabiya