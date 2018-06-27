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Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'dan Trump'ın yaptırımlarına tepki

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, nükleer anlaşmadan çekilen ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarını "zalimce" olarak niteledi.

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Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejaddan Trumpın yaptırımlarına tepki

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben kaleme aldığı mektupta ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarını eleştirdi.

Mektubunda Trump'ın İran'a karşı izlediği politikaları hedef alan Ahmedinejad, Trump yönetiminin uyguladığı yaptırımların sadece İran halkını insanlık dışı baskıların altına sürükleyeceğini belirtti.

ABD yönetiminin Ortadoğu bölgesindeki ülkelere yaptığı silah satışını da eleştiren Ahmedinejad, bunun bölgenin güvenliğine müdahale olduğunu savundu.

Ahmedinejad, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin son 40 yıldaki hükümetleri İran hakkındaki politikalarını kendi yıkıcı yaklaşımlarına göre inşa etmişlerdir. Bu da iki ülkenin insani ve ekonomik kaybına yol açmıştır. Sizin hükümetiniz de bu düşmanca ve açıklanamaz yaklaşımı sürdürmektedir. Bu yaklaşımın İran halkının direnişinin güçlenmesi, nefretin artması ve aradaki mesafelerin daha da artmasının dışında bir etkisi olmayacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: yaptırım, nükleer anlaşma, Mahmud Ahmedinejad, iran, abd başkanı donald trump
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