  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, seçimlerde aday olmayacak

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını ancak siyasi çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

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Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, seçimlerde aday olmayacak

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, bugün yaptığı basın açıklamasında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını ve kendi hükümeti dönemindeki yardımcılarından Hamid Bakayi'yi destekleyeceğini belirtti.

Bakayi'nin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde önceliğinin siyasi ahlakın inşası olacağını vurgulayan Ahmedinejad, "Karar milletindir ve ben Sayın Bakayi'nin muhakkak yüksek oranda oy alacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Dışarıdan siyasi çalışmalarını sürdüreceğim"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kendisine yönelik, iki kutupluluğa mahal vermemek için seçimlere katılmaması yönünde tavsiyesi ve Reisi'nin adaylığının bu iki kutupluluğa yol açıp açmayacağı sorulması üzerine Ahmedinejad, "Liderimiz benim seçimlere girmemin, ortamı iki kutuplu yapacağını buyurmuştu ancak sizin şimdi söylediğiniz ismin de girmesiyle üç kutuplu bir seçim olacak. Dolayısıyla liderin görüşüne karşı hareket etmemiş olduk." şeklinde cevap verdi.

Ahmedinejad, desteklediği Bakayi'nin adaylığının onaylanmaması durumunda, başka planlarının olduğunu ve dışarıdan siyasi çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. AA

Etiketler: Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran cumhurbaşkanlığı seçimleri, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
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