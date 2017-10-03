Eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani hayatını kaybetti

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Talabani, 5 yıl önce beyin kanaması geçirmişti. 2012 yılından beri Berlin'de tedavi gören Talabani bir süredir komadaydı.
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani Almanya'da hayatını kaybetti.
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Talabani, 5 yıl önce beyin kanaması geçirmişti. 2012 yılından beri Berlin'de tedavi gören Talabani bir süredir komadaydı.