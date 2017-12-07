Eski hücre arkadaşı, Sarraf'a tecavüz iddiasıyla dava açtı

İran'a yönelik ambargoyu delme suçlamasıyla ABD'de yargılanan Rıza Sarraf hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

New York Times gazetesinin haberine göre Manhattan Cezaevi'nden eski hücre arkadaşı, Sarraf'a kendisine tecavüzde ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açtı. Dava 6 Aralık Çarşamba günü kayıtlara girdi.

Davacının avukatı Alexei Schacht, hapishane tarafından iddia üzerine soruşturma açıldığını ancak yeterli kanıt bulunamadığı için soruşturmanın kapatıldığını söyledi. Davacı tarafa göre tecavüz ve cinsel istismar olayı Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında Manhattan Ceza İnfaz Merkezi'nde gerçekleşti.

Sarraf'ın avukatı Robert J. Anello ise, güvenilir olmayan bir kaynaktan gelen bu iddiaların çirkin ve yanlış olduğunu söyledi.

Benjamin Weiser imzalı haberde, suçlamaları yönelten kişinin ismi, kimliğini korumak amacıyla paylaşılmadı.

Kaynak: NY Times