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Eski Hırvat general Praljak 'potasyum siyanür' içerek intihar etmiş

Hollanda Savcılığı, duruşma salonunda intihar eden savaş suçlusu eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunduğunu bildirdi.

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Eski Hırvat general Praljak potasyum siyanür içerek intihar etmiş

Hollanda Savcılığı (OM), Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) görülen "Prlic ve diğerleri" davasının 29 Kasım'daki temyiz duruşmasında çıkan karar ve duruşma sırasında eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın intiharıyla ilgili araştırmasında ilk bulguları açıkladı.

Savaş suçlusu eski Hırvat general Praljak öldü

OM tarafından yapılan açıklamada, kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunan Praljak'ın, bu maddeye bağlı olarak kalp yetmezliğinden öldüğünün düşünüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, nihai ölüm sebebinin araştırmanın tamamlanması sonucunda duyurulacağı ifade edildi.

Araştırmada, ICTY ve Hırvat yetkilileri ile istişare sonucunda iki Hırvat uzmanın gözlemci olarak bulunduğu aktarıldı.

Etiketler: Hollanda, Yugoslavya, slobodan praljak
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