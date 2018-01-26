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Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye ev hapsi

Kiev Temyiz Mahkemesi, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin saat 22.00'den 07.00’ye kadar ev hapsinde tutulmasına karar verdi.

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Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşviliye ev hapsi

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna’da Temyiz Mahkemesi tarafından geceleri ev hapsine çarptırıldı.

Kiev Temyiz Mahkemesi, savcılığın Saakaşvili'nin serbest bırakılması kararına itirazını görüştü. Duruşma sonunda hakim Oleg Prisyazhnyuk, Saakaşvili’nin yerel saat ile 22.00’den başlayarak sabah 07.00’ye kadar ev hapsinde kalmasına karar verildiğini açıkladı.

Saakaşvili duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada kararı "utanç verici" olarak nitelendirerek, kısa süre sonra Devlet Başkanı'na yargı yolunun açılması için yürüyüş eylemlerini başlatacaklarını belirtti.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, suç örgütlerine yardım ettiği iddiasıyla Ukrayna istihbarat görevlilerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Savcılık itiraz ederek kararı üst mahkemeye götürmüştü.

Kaynak:AA

Etiketler: gürcistan, Saakaşvili, ev hapsi
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