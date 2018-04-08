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Buradasınız : » » Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Hollanda'da ders verecek

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Hollanda'da ders verecek

Ukrayna'dan sınır dışı edilen ve Hollanda'ya yerleşen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, "Speakers Academy"de ders verecek.

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Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Hollandada ders verecek

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Hollanda'daki "Speakers Academy"nin yönetimiyle ders vermek için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Hollanda'da sadece geçici bir süreyle bu işle meşgul olmaya karar verdiğini belirten Saakaşvili, "Umarım uzun bir süre boyunca bir ders okutmam gerekmeyecek ve tecrübemi derslerde değil oligarkların iktidardan uzaklaştırılması için kullanacağım" dedi.

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Kiev yönetiminin kararıyla yaklaşık 2 ay önce Ukrayna'dan sınır dışı edilerek Polonya’ya gönderilmişti. Saakaşvili, daha sonra yerleştiği Hollanda'da oturma izni almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, Hollanda, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili
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