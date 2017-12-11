Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili hakim karşısına çıktı

Gözaltına alınan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili, Kiev'de hakim karşısına çıktı.

Saakaşvili, sabah saatlerinde Kiev'de bulunan Peçerskiy mahkemesine götürüldü. Duruşma öncesinde Saakaşvili'nin taraftarları mahkeme binası önünde toplandı.

250 polis mahkeme binası etrafında güvenlik önlemi aldı. Saakaşvili’nin taraftarları ile polis arasında duruşma öncesinde zaman zaman arbede yaşandı.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, mahkeme salonuna götürülerek cam kafes içerisine konuldu. Taraftarları ile Ukrayna milli marşını okuyan Saakaşvili, cam kafes içerisinde kameralar karşısında basına açıklamalarda bulundu.

Saakaşvili açlık grevini sürdürebileceğini açıkladı

Saakaşvili, mahkemenin kendisini hapise göndermesi halinde açlık grevine devam edeceğini söyledi. Saakaşvili, "Bir cumhurbaşkanının nasıl çalışabildiğini gösterdim, şimdi de nasıl ölebileceğini göstereceğim." dedi.

SAAKAŞVİLİ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Duruşma başladıktan sonra avukatı Ruslan Çernolutskiy'in itirazı üzerine Saakaşvili duruşma salonundaki cam kafes içerisinden çıkarılarak avukatlarının yanına oturtuldu. Saakaşvili bir süre eşi Sandra Roelofs ile mahkeme salonunda yan yana oturdu.

Bazı Ukrayna milletvekillerinin yanı sıra Anavatan Partisi lideri Yuliya Timoşenko, Saakaşvili’ye destek için mahkeme salonuna geldi. Saakaşvili ile tokalaşan Timoşenko, yargılamayı ayakta takip etti.

Suç örgütlerine yardım etmek ve onların suçlarını örtmek iddiası ile mahkemeye çıkarılan Saakaşvili geçen hafta gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA