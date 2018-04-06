Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park, suçlu bulundu

Güney Kore mahkemesi tarafından yargılanan, eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, siyasi liderler ve ülkenin holdingleri arasındaki yolsuzluk ağı kurma gerekçesiyle suçlu bulundu. Parlamento, Aralık ayında yaptığı oylama ile Park'ın görevden alınmasını kararlaştırdı. Bu kararla Park, Güney Kore'nin yargı tarafından görevden alınan ilk başkanı olmuştu.

Mahkeme, Park'ı, Park'ın eski arkadaşı Choi Soon-sil ile birlikte, Choi'nin ailesine yardım etmek ve kendisine ait kar amacı gütmeyen vakıfları finanse etmek için Samsung ve Lotte gibi büyük şirketler tarafından on milyarlarca liralık kazanç elde etmekle suçladı.

Zorla bağış suçlaması

Skandalların temelinde Devlet Başkanı Park ve yakın arkadaşı Choi yatıyor. Choi, Başkan Park ile yakın ilişkisini kullanarak bazı şirketleri kendi kontrolündeki STK'lara milyonlarca dolar bağış yapmaya zorlamakla suçlanıyor. Park ise Choi'nin kabul edilemez miktarda resmi belgeye erişmesini sağlamakla suçlanıyor.

Güney Kore sokaklarında kutlama yapıldı

Eski Devlet Başkanı Park'ın görevden alınmasının ardından, Güney Kore'nin pek çok bölgesinde halk tarafından karara destek gösterileri yapıldı.

Alınan kararın yanlış olduğunu düşünenler ve bir devlet başkanının görevden alınmasını demokrasinin zayıflığı olarak görenler de kararı protesto eden gösteriler düzenledi.

Karar ülkeyi ikiye böldü.

Kaynak: Reuters, AFP