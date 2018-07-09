Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma'nın oğlu serbest bırakıldı

Yerel basında çıkan haberlere göre, hakkında rüşvet ve kasten adam öldürme suçlamaları bulunan eski Güney Afrika Devlet Başkanı Jacop Zuma'nın oğlu Duduzane Zuma, 100 bin Güney Afrika randı (30 bin Türk lirası) karşılığında kefaletle serbest bırakıldı.

Duruşması 24 Ocak 2019'a ertelendi.

Hakkındaki suçlamalarla ilgili ilk defa hakim karşısına çıkan Zuma'nın el konulan pasaportu da iade edildi.

Eski Finans Bakan Yardımcısı Mcebisi Jonas 2016'da verdiği ifadesinde, eski Devlet Başkanı Jacop Zuma'ya yakınlığıyla bilinen iş adamları Ajay Gupta ve Fana Hlongwane'nin, Duduzane Zuma ile yakın ilişkide oldukları ve kendileriyle çalışması durumunda 600 milyon rand (200 milyon Türk lirası) rüşvet ve Finans Bakanlığı teklif ettiklerini iddia etmişti.

Yolsuzluk iddiaları üzerine 9 yıldır başkanı olduğu partisinden istifa eden Jacop Zuma, iki kez hakim karşısına çıkmış ve soruşturmalar neticesinde Zuma'ya yakınlığıyla bilinen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmalar üzerine Dubai'ye kaçan oğul Duduzane Zuma ise, kardeşinin cenazesine katılmak için döndüğü ülkesinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA, Reuters