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Buradasınız : » » Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, yolsuzluktan yargılanacak

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, yolsuzluktan yargılanacak

Nicolas Sarkozy'nin avukatları, Sarkozy'nin yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak suçlamalarından yargılanacağını açıkladı.

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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, yolsuzluktan yargılanacak

Fransa medyasında da geniş yer bulan karara göre Nicolas Sarkozy, 2007 seçiminde usulsüz mali destek aldığı iddialarıyla yargılanacak.   

Sarkozy, 2007 seçiminde dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den usulsüz mali destek aldığı iddialarıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 20 Mart'ta gözaltına alınmış, adli denetim şartıyla bırakılmıştı.

Birçok cezai soruşturmada adı geçen Sarkozy, hakkındaki tüm yolsuzluk iddialarını reddediyor. Sarkozy'nin avukatlarından gelen açıklamada "Nicolas Sarkozy yargı sonucunu sakin bir şekilde bekleyecektir. Bir kez daha gerçeklerin zafer kazanacağından şüphe yok" denildi.

Hayatımı cehenneme çevirdiler demişti

2007 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası döneminde Libya lideri Muammer Kaddafi'den mali destek aldığı iddiaları üzerine yürütülen ön soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve iki gün boyunca sorgulanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "Bu yaşananlar 11 Mart 2011'den beri hayatımı cehenneme çevirdi" açıklamasında bulunmuştu.

Süreç nasıl gelişti?

Nicolas Sarkozy'nin 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı şekilde para aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü iddia edilmişti. 50 milyon euro'ya kadar yükselen bir meblağdan bahsedilen iddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı.

İş adamı Ziad Takieddine, 2016'da, 2006 yılının sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon euro getirdiğini söylemişti.

Bu ifadeler, eski Libya Askeri İstihbarat Birimi Direktörü Abdullah Senussi'nin 2012'de Libya'da verdiği ifadeleri doğrulamıştı.

Eski Libya Petrol Bakanı Şükrü Ganim 2012'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş, üzerinden çıkan notlardaki Sarkozy'ye çanta dolusu paranın iletildiği bilgisi ortaya çıkmıştı.

Kaddafi ile Fransa arasında ilişkiyi sağlayan kişi olarak gösterilen ve kısa süre önce Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Beşir Salih de "Kaddafi, Sarkozy'yi finanse ettiğini söyledi. Sarkozy bunun aksini iddia etti. Ben Sarkozy'den çok Kaddafi'yi inandırıcı buluyorum" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yolsuzluk, yargılanma, sarkozy
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