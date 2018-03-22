Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy: Hayatımı cehenneme çevirdiler

2007 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası döneminde Libya lideri Muammer Kaddafi'den mali destek aldığı iddiaları üzerine yürütülen ön soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve iki gündür sorgulanması devam eden eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "Bu yaşananlar 11 Mart 2011'den beri hayatımı cehenneme çevirdi" dedi.

2 gün süren sorgulamayı yapan güvenlik güçleri, 2007'den 2012'ye kadarki Cumhurbaşkanlığı sürecinde yaşanan pasif yolsuzluk ve diğer suçlamaları Sarkozy'ye iletti.

Muammer Kaddafi'den mali destek iddiası

Sarkozy, 2002-2004 ve 2005-2007 arasında Fransa İçişleri Bakanlığı görevini yürütmüş, 2007'de yapılan seçimde sosyalist aday Segolene Royal'i geride bırakarak Cumhurbaşkanı seçilmişti. Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı yapmıştı. Nicolas Sarkozy'nin 2007 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası döneminde, Libya lideri Muammer Kaddafi'den mali destek aldığı iddiaları üzerine yürütülen ön soruşturma çerçevesinde, Şubat 2017'de gözaltına alınmıştı.

İlk soruşturması değil

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların harcayabileceği miktar için yasal sınır 22,5 milyon euro olarak belirlenmiş ancak 55 milyon euroluk harcama faturası gündeme gelmişti. Bu skandal ortaya çıktığında partinin eski Genel Sekreteri Jean François Cope istifa etmek zorunda kalmıştı. Sarkozy hakkında daha önce "yetki suistimali" suçlamasıyla 2014'te bir dava daha açılmıştı.

Kaynak: Reuters