Eski FBI Başkanı James Comey: Trump, Beyaz Saray'ı mafya babası gibi yönetiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine geçen sene Mayıs ayında FBI'dan kovulan James Comey, yeni kitabında Trump hakkında dikkat çeken iddialara yer verdi.

Mutlak sadakat talep eden bir mafya babası

Comey kitabında, Donald Trump'ın kendisine mutlak sadakat talep eden, tüm dünyayı ona karşı gören ve her şey hakkında yalan söyleyen bir mafya patronunu hatırlattığını söylüyor. Trump'ın doğru ve yanlış arasındaki farka sahip olmadığını açıklayan Comey, "Trump'ın liderliği kişisel egosuna ve insanların sadakate bağlıdır" diyor.

Alternatif gerçekliği olan bir kozada yaşıyor

ABD'nin yeni başkanının kurumsal değerlerin ve etiğin üzerinde kendi değerleri olduğunu söyleyen Comey, Trump'ın etrafındaki diğer insanları çekmeye çalıştığı alternatif gerçekliği olan bir kozada yaşadığını belirtiyor.

Kaynak: AFP