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Eski FBI Başkanı Comey: Trump ahlaki açıdan yetersiz

ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazdığı kitapla gündeme gelen eski FBI Başkanı James Comey, kendisini eleştiren Trump'a, "Ahlaki açıdan yetersiz" dedi.

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Eski FBI Başkanı Comey: Trump ahlaki açıdan yetersiz

ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazdığı kitapla gündeme gelen, Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın eski Başkanı James Comey, kendisi hakkında "açık ara en kötü FBI Başkanı olarak tarihe geçecek" diyen Trump'a savaş açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine geçen sene Mayıs ayında FBI'dan kovulan James Comey, yeni kitabında Trump hakkında, "kendisine mutlak sadakat talep eden, tüm dünyayı ona karşı gören ve her şey hakkında yalan söyleyen bir mafya patronu" benzetmesi yapmıştı.

ABD'nin yeni başkanının kurumsal değerlerin ve etiğin üzerinde kendi değerleri olduğunu söyleyen Comey, "Trump, etrafındaki diğer insanları çekmeye çalıştığı alternatif gerçekliği olan bir kozada yaşıyor" demişti.

Comey son olarak Twitter mesajında Trump'a seslenerek, "Sayın Başkan, ABD halkı yakında hikayemi duyacak ve onlar kimin onurlu kimin onursuz olduğu konusunu kendileri yargılayacak" dedi. 

 

 

Kitabı için ilk röportajını ABC News'a veren Comey, kendisini geçen yıl kovan Donald Trump'ın başkan olacak ahlaki ve tıbbi yeterliliği bulunmadığını ve ABD'nin kurumsal ve kültürel normlarına "muazzam zarar" verdiğini savundu.

"Başkanımız saygının cisimleşmiş hali olmalı, Trump böyle değil" diyen Comey, "Eğer Trump özel savcı Robert Mueller'i kovarsa, bu Başkanın hukukun üstünlüğüne en ciddi saldırısı olacak. Ruslar'da Trump'ın ödün vermesini gerektiren bilgi olabilir" ifadelerini kullandı. Rusya hakkındaki iddialara dair bir kanıtı olup olmadığı sorusuna ise Comey, "Mümkün ancak şu an bilmiyorum" dedi.

Trump: Bu adamı neredeyse hiç tanımıyorum 

Trump, kitabın yazan Comey hakkında, “Hiçbir zaman Comey’den kişisel sadakatini istemedim. Bu adamı neredeyse hiç tanımıyorum. Birçok yalanından bir tanesi daha. Anıları taraflı ve sahte" demişti. 

 

 

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: Donald Trump, James Comey, FBI, abd
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