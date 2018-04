Eski FBI Başkanı Comey: Trump ahlaki açıdan yetersiz

ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazdığı kitapla gündeme gelen, Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın eski Başkanı James Comey, kendisi hakkında "açık ara en kötü FBI Başkanı olarak tarihe geçecek" diyen Trump'a savaş açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine geçen sene Mayıs ayında FBI'dan kovulan James Comey, yeni kitabında Trump hakkında, "kendisine mutlak sadakat talep eden, tüm dünyayı ona karşı gören ve her şey hakkında yalan söyleyen bir mafya patronu" benzetmesi yapmıştı.

ABD'nin yeni başkanının kurumsal değerlerin ve etiğin üzerinde kendi değerleri olduğunu söyleyen Comey, "Trump, etrafındaki diğer insanları çekmeye çalıştığı alternatif gerçekliği olan bir kozada yaşıyor" demişti.

Comey son olarak Twitter mesajında Trump'a seslenerek, "Sayın Başkan, ABD halkı yakında hikayemi duyacak ve onlar kimin onurlu kimin onursuz olduğu konusunu kendileri yargılayacak" dedi.

Mr. President, the American people will hear my story very soon. And they can judge for themselves who is honorable and who is not.