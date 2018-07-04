Eski Ekvador Devlet Başkanı Correa hakkında tutuklama kararı

Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa hakkında 2012'de siyasi bir muhalifin kaçırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Quito'da görülen duruşmaya gelmemesi üzerine tutuklama emri çıkarıldığı kaydedildi.
Yargıç Daniella Camacho, Belçika'da yaşayan 55 yaşındaki Correa'nın ülkeye iadesi için Interpol ile iletişime geçtiklerini söyledi.
Correa, eski muhalif milletvekili Fernando Balda’nın 2012'de Kolombiya'da kaçırılması olayına dahil olmakla suçlanıyor.
Correa sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.
Kaynak: AA