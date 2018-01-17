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Eski CIA çalışanı belge saklamaktan gözaltına alındı

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın eski çalışanı, teşkilatın çalışanlarının numaralarıyla isimlerinin yazılı olduğu gizli belgeleri yasa dışı alıkoymaktan gözaltına alındı.

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Eski CIA çalışanı belge saklamaktan gözaltına alındı

Yetkililer, CIA'e 1994-2007 yıllarında hizmet eden Hong Konglu 53 yaşındaki Jerry Chun Shing Lee'nin Pazartesi akşamı JFK Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığını, Salı günü New York'ta ilk kez mahkemeye çıktığını ve davanın bundan sonra Virginia'da görüleceğini belirtti.

CIA'de vaka istihbarat görevlisi olan Lee'nin, çeşitli denizaşırı bürolarda çalıştığı, teşkilatın varlıklarının takibi ve gizli materyalin idaresi gibi konularda eğitim gördüğü ifade edildi.

Mahkeme belgelerine göre, 2012'de CIA'den ayrıldıktan sonra ailesiyle Hong Kong'dan Virginia'ya taşınan Lee'nin bagajı ve otel odası Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından arandı. Aramada, gizli CIA çalışanlarının ve tesislerinin isimleri ve numaralarını içeren iki küçük kitap ele geçirildi.

CIA'in yürüttüğü soruşturma, kitaptaki isim ve numaraların "Gizli ve Çok Gizli" kategorisine giren bilgi olduğunu gösterdi.

Lee, yasa dışı gizli belge alıkoymaktan suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: AA

Etiketler: CIA, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı, abd
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