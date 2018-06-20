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Eski CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a eleştiri

Eski CIA Başkanı Brennan, ABD Başkanı Trump yönetiminin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılmasını eleştirerek, "Amerika'nın müşfik ve adil imajını yerle bir ediyor" dedi.

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Eski CIA Başkanı Brennandan Trumpa eleştiri

Eski ABD Merkezi Haberlama Teşkilatı (CIA) Başkanı John O. Brennan, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini ağır sözlerle eleştirdi.

John O. Brennan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Trump yönetiminin, sınırımızda çocukların da dahil olduğu acımasız insan hakları ihlalleri işlediği bir dönemde ABD'nin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılması ironinin zirvesi. Trump yönetimi Amerika'nın müşfik ve adil imajını yerle bir ediyor."

Kariyeri boyunca CIA'de çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra eski Başkan Barack Obama'nın iç güvenlik danışmanı olan, ardından David Petraeus'un istifasıyla boşalan CIA Direktörlüğü'ne atanan Brennan 2013-2017 yılları arasında bu görevi sürdürmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Eski CIA Başkanı John O. Brennan, CIA, ABD Merkezi Haberlama Teşkilatı, abd başkanı donald trump
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