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Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon: Türkiye büyük iş yapıyor

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve eski Güney Kore Dışişleri Bakanı Ban Ki-moon’dan Türkiye’nin mülteci politikasına övgü geldi.

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Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon: Türkiye büyük iş yapıyor

Ban Ki-moon, Türkiye'nin 3 milyon 500 bin mülteciyi misafir ettiğini duyunca "Bu inanılmaz, Türkiye büyük iş yapıyor" dedi.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de temaslarda bulunan Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ile Ban Ki-moon, bir görüşme yaptı.

İkili, dünyadaki mültecilerin durumu üzerine sohbet etti. Dünya üzerindeki çocuklara yönelik çalışmalardan söz edilirken konu Türkiye’ye geldi. Ban Ki-moon, birkaç sene önceTürkiye’ye gittiğini ve Gaziantep Islahiye’deki mülteci kampını ziyaret ettiğini söyledi.

Ban, "O dönemTürkiye’de 2 milyon mülteci vardı" dedi. Kerem Hasanoğlu ise, "Şu an Türkiye 3 milyon 500 binin üzerinde mülteciye ev sahipliği yapıyor. Üstelik bunun yarısını da çocuk mülteciler oluşturuyor" diyerek son durumu iletti. Duydukları karşısında şaşıran Ban Ki-moon, "3 milyon 500 bin... Bu gerçekten inanılmaz bir sayı. Türkiye büyük bir iş yapıyor" dedi.

Türkçe teşekkür etti

Kerem Hasanoğlu, Ban Ki-moon’u 10 yıl boyunca yaptığı BM Genel Sekreterliği görevi sırasındaki başarılarından ve çabalarından dolayı kutladı. Bunun üzerine Ban Ki-moon, Hasanoğlu’na birkaç kere Türkçe teşekkür etti.

Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olduğu dönemde de Türkiye’ye, mültecilere gösterdiği muhabbet, cömertlik ve konukseverlik için teşekkür etmişti.

Kaynak: DHA

Etiketler: BM, Ban Ki-moon, mülteci, Kerem Hasanoğlu
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