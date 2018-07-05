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Eski bakanın da aralarında bulunduğu 11 Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin şehrinde yaşayan Esirler ve Özgürleştirilenlerin İşleri Eski Bakanı Vasfi El-Kubha'nın da aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

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Eski bakanın da aralarında bulunduğu 11 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Haber Ajansı Maan News'in haberine göre Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde İsrail askerleri tarafından gece yapılan baskınlar sonucunda 11 Filistinli gözaltına aldı.

Baskın sırasında gözaltına alınanlar arasında eski Esirlerden Sorumlu Bakan Vasfi Kabhe'nin de olduğu açıklandı.

Baskın sırasında Asira Kasabası ve Müzria köyünde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

Dün de Han Ahmar köyünde göstericiler ile İsrailli askerler arasında çatışmalar çıkmış, İsrail askerleri Filistinli kadınlara karşı sert müdahalelerde bulunmuştu.

Kaynak: Maan News

Etiketler: tutuklama, israil, filistin
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