Eski ABD Kongre üyesine 21 ay hapis cezası

Eski Demokrat Parti Milletvekili Anthony Weiner'ın, bir kız çocuğuyla müstehcen içerikli mesajlaştığı ve fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle 21 ay hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, New York Güney Bölgesi Yargıcı Denise Cote'nin, Weiner'ın mayıs ayından bu yana süren davanın sonunda bugün kararını açıkladığı belirtildi.

Cote, Weiner'ın, adı açıklanmayan 15 yaşında bir kızla müstehcen içerikli mesajlaştığı ve fotoğraf paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada federal hapishanede 21 ay hapse mahkum edildiğini kaydetti.

Mayıs ayındaki duruşmada suçunu itiraf eden Weiner, "Gerçekten son derece üzgünüm. Bencilce davrandım. Yaptığım şeyin hiçbir mazereti yok." açıklamasını yapmıştı.

Eski eşi, Clinton'ın sağ koluydu

Weiner'in eski eşi ve Demokratların 2016 Başkanlık yarışındaki adayı Demokrat Hillary Clinton'ın en yakın danışmanlarından Huma Abedin ise söz konusu skandalın ortaya çıkmasının ardından eşinden boşanmıştı.

Başkanlık yarışı devam ederken Weiner ile ilgili soruşturmayı yürüten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, Weiner'ın e-postalarını da kapsamlı şekilde araştırmıştı. FBI, bu aşamada Abedin'in e-postalarından bazılarına ulaşmış, oradaki bilgiler ise Clinton hakkındaki "kişisel e-postalarını kullanmayla" ilgili bir soruşturmanın yeniden açılmasına neden olmuştu.

Clinton'ın sağ kolu olarak bilinen Abedin ile eşi Weiner'ın evliliği daha önce de krizlerle gündeme gelmişti. Weiner'ın Abedin hamileyken yine bir kadına müstehcen fotoğrafını gönderdiği ortaya çıkmış ancak çift evliliklerini devam ettirmişti. Weiner, 2011'de de Twitter hesabından yine müstehcen bir fotoğrafını yanlışlıkla paylaşınca ABD Kongresinden istifa etmişti.