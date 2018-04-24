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Buradasınız : » » Eski ABD Başkanı George H.W. Bush yoğun bakımda

Eski ABD Başkanı George H.W. Bush yoğun bakımda

93 yaşındaki eski ABD Başkanı George H.W. Bush, kanındaki enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

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Eski ABD Başkanı George H.W. Bush yoğun bakımda

Eski ABD Başkanı George H.W. Bush, geçtiğimiz hafta vefat eden eşi Barbara Bush'un cenazesinden bir gün sonra, kanında yayılan enfeksiyon nedeniyle Houston'daki bir hastanede tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Bush'un durumu iyiye gidiyor.

93 yaşındaki eski Başkan Bush, geçtiğimiz Salı günü hayatını kaybeden 73 yıllık karısının cenazesine tekerlekli sandalyede katılmıştı. 

Bir yıl önce de zatürreden hastaneye kaldırıldı 

Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath, Bush'un yaklaşık bir yıl önce de zatürreden hastaneye yatırıldığını söyledi.
George H.W. Bush, 1989-1993 yılları arasında ABD Başkanlığı görevini yürüttü. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: George H.W. Bush, abd
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