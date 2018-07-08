Eski ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey TRT Haber'e konuştu

Türk-Amerikan ilişkilerinde kritik bir döneme giriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçim sonrası Türkiye, başta Ortadoğu ve Avrupa olmak üzere aktif dış politikasını sürdürüyor.

Bir yandan da Ankara-Washington hattı dikkatle takip ediliyor. Türk-Amerikan ilişkilerinin daha iyiye gideceğini ve sabırla sorunların aşılabileceğini söyleyen eski ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, TRT Haber'e özel demeç verdi.

"Erdoğan çok gururlu bir ülkenin lideri"

ABD dış politikasında iz bırakan isimlerden eski Büyükelçi Jeffrey, iki müttefikin bölgede ve dünyada aynı tehditlerle karşılaştığını ve işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan çok gururlu bir ülkenin lideri, Türkiye küresel ekonomide en güçlü 15 ya da 16. ülke, çok güçlü bir ordusu var ve çok önemli bir bölgede bir istikrar adası. Türkiye ABD’nin isteklerini yerine getirmekten ibaret politikalar üreten bir lidere sahip olmayacak. Bölgede kendi çıkarları var ve bunlar bizimle örtüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Putin’e benzetenler var. Onlara katılmıyorum. Erdoğan bence Fransa’nın 1950-60'lardaki lideri Charles de Gaulle’e benziyor. De Gaulle zor bir müttefikti. Ama sonuçta ona güveniyorduk. Türkiye’ye de güveniyoruz."

"Türkiye ile güven yeniden tesis ediliyor, kolay bir süreç değil"

Jeffrey, tarihte bu güvenle ilgili sıkıntılar yaşandığını ancak bunların aşılması için umut ışığı belirdiğini söyledi.

"Türkiye’de ilk görevlendirildiğim 1983’te karşılıklı bir güven vardı ama zaman içinde bu kaybolmuştu. Şimdi bu güven yeniden sağlandı. Bahsettiğiniz Münbiç konusunda, F35'lerin ilk ikisinin teslimi, Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmeleri bunu doğruluyor. Ama aynı zamanda çok da kolay olmayacak."

"Türkler, PYD konusunda haklı olarak öfkeli"

James Jeffrey, Münbiç yol haritasının iyi bir başlangıç olduğu aktardı.

"PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin kullanılması kararı Obama tarafından 2014'te alındı. 3 yıldır Türklere bunun kısa ve taktiksel olduğunu anlatıp garantiler verirken birden bire Aralık 2017'de karar değiştirdik, uzun vadeli ve sınır gücü gibi bir rol biçtik ve Türkler de haklı olarak öfkelendi. Münbiç'in stratejik önemi yok ama iletişim kanallarının yeniden açılması ve ortak işbirliği bakımından önemli"

"İki ülkenin önceliği terörizm ama en büyük tehdit İran"

Bu noktada çözümün kolay olmadığını, sabır gerektiğini söyleyen Jeffrey, bölgede karşılaşılan ortak tehditlere karşı mücadelenin bu yakınlaşmayı artıracağını ifade etti.

"Her iki tarafın da önceliği terörist tehditler ama en büyük sorun İran. İran, bölgede Türkiye, Ürdün, İsrail ve ABD'ye tehdit oluşturuyor. İşbirliğini artırmalıyız."

İran'a ambargonun etkili olacağını söyleyen Jeffrey, Türkiye'nin bu noktada kilit öneme sahip ülke olduğunu belirtti.

Kaynak: TRT Haber