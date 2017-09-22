'Eşi benzeri görülmemiş hidrojen bombası test edebiliriz'

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında bu ülkenin nükleer programından kaynaklanan gerilim tırmanıyor.

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore'yi tamamıyla yok edebiliriz açıklamasına Pyongyang yönetiminden tepki geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, eşi benzeri görülmemiş hidrojen bombası test edebileceklerini söyledi.

New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları için bulunan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir hidrojen bombasını Pasifik Okyanusu'nda test edebiliriz" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı tarihteki en yüksek düzeyde karşı önlem alabileceklerini açıklamıştı.

