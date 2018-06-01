Esed'in tehdidine Pentagon'dan uyarı geldi

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, Esed'in açıklamalarından sonra yaptığı basın açıklamasında Esed'i böyle bir girişimde bulunmaması konusunda uyararak, "Suriye'de ilgili bütün taraflar şunu anlamalılar ki ABD ordusunu veya koalisyon ortaklarımızı vurmak 'kötü bir politika' olacaktır" dedi.

Esed'in tehdidi

Rus medyasına röportaj veren Beşşar Esed, ABD ile Suriye arasında ilk seçeneğin diyalog kurmak olduğunu söylemiş, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'yi de bünyesinde bulunduran Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ile anlaşmaması durumunda, silahlı unsurlarının bölgeden temizleneceğini açıklamıştı. Esed "ABD, Suriye'den ayrılmalı, ayrılacak" mesajı vermişti.

ABD öncülüğündeki koalisyon operasyon yapmıştı

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında, 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını vermiş, ABD'nin yanı sıra Fransa ve İngiltere, başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları 100'den fazla füzeyle vurmuştu.

Kaynak: The National