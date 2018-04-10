Esed'in rejiminin katliamlarında 620 sivil can verdi

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR), Mart 2018 raporu, Esed'in Suriye'de sivillere ölüm yağdırdığını bir kez daha ortaya koydu.

Rapora göre, geçen ay Esed rejimi, Rusya, terör örgütü YPG/PKK ve diğer taraflarca işlenen 54 katliamda 198'i çocuk, 138'i kadın toplam 783 sivil hayatını kaybetti.

Katliamcı Esed ilk sırada

Rejim güçleri Suriye'de geçen ay 39'u Doğu Guta'da olmak üzere yaptığı 40 katliamla ilk sırada yer aldı.

Rusya 4, terör örgütü YPG/PKK 2 ve ülkede çatışan diğer gruplar ise 8 katliam yaptı.

Yüzlerce sivil hayatını kaybetti

Rejimin saldırılarında 142'si çocuk, 105'i kadın 620 sivil yaşamını yitirdi. Rejime hava desteği veren Rus güçlerinin katliamlarında ise 41'i çocuk, 14'ü kadın 78 sivil hayatını kaybetti.

YPG/PKK'lı teröristlerin işlediği katliamlarda 5'i kadın 17 kişi öldü. Suriye'de çatışan diğer tarafların saldırılarında ise 15'i çocuk, 14'ü kadın toplam 68 sivil can verdi.

Raporda, YPG/PKK'ya destek veren ülkelere baskı yapılması gerektiği, örgütün işlediği hak ihlallerine son vermesi ve örgüte sağlanan silah desteğinin son bulması istendi.

7 Nisan Duma katliamı

Rejim, son olarak Doğu Guta'nın Duma ilçesinde en az 78 sivili kimyasal silahla öldürdü. Esed güçleri Suriye'de iç savaş başladığından bugüne 215 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.

Doğu Guta'yı ele geçirmek için harekete geçti

Esed güçleri, Duma'ya en son 19 Mart'ta da klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti. Rusya'nın garantörlüğünde, 22 Mart'ta Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler başladı.

Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçti.

Sivilleri bombardımana tuttu

Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırdı.

Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil, sığınak ve bodrum katlarına saklandı.

Dünya Doğu Guta çıkmazına düğümlendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi söylenmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.

Ateşkes kararlarına kulak asmadı

Rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes karalarına rağmen saldırılarına ara vermemiş, 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.

Kaynak: AA