  • 22 NISAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.643
    EURO 3.928
  • BIST 92423.93
    ALTIN 150.285
Buradasınız : » » Esed'in hava saldırıları sürüyor

Esed'in hava saldırıları sürüyor

Suriye'de Esed rejimi, Halep'in muhaliflerin kontrolündeki Daret el-İzze beldesine 11 hava saldırısı düzenledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Esedin hava saldırıları sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Daret el-İzze beldesine düzenlediği hava saldırılarında, 4 sivil öldü, 25'ten fazlası yaralandı.

Daret el-İzze sivil savunma merkezi müdürü Hammud Hammud, yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının beldeye, yaklaşık 2 saat önce art arda 11 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Hammud, "Aynı aileden 3 kız çocuğu ve bir kadın hayatını kaybetti. Beldede askeri unsur yok. Sadece sivil yerleşimler var." dedi.

Saldırıda yaralananlar sahra hastanelerine kaldırıldı.

Bir sahra hastanesinde görevli Muhammed Yahya da, internet üzerinden gönderdiği ses kaydında, yaralanan 25'ten fazla sivilin tedavisine başlandığını ifade etti.

Yahya, yaralıların çoğunun kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

Büyük hasar oluşan beldede, sivil savunma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. AA

Etiketler: suriye, Esed, saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER