Esed'in bombası çocuk doktorunun hayatını kararttı

Doktor Yaser Muhammed Haşim, Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından Şam'da çalıştığı hastanedeki işini bırakarak Doğu Guta'da bulunan yakınlarının yanına yerleşti. 32 yaşındaki doktor, rejim güçleri ve destekçilerinin düzenlediği saldırılarda yaralananların tedavileri için çabaladı.

Genç doktor, Doğu Guta'da tahliyeler başlamadan 1 hafta önce sığınakta oluşturdukları hastaneye atılan varil bombası sonucu tek bacağını kaybetti.

Tanık olduğu ve yaşadığı acıları Türkiye'de unutmaya çalışan Yaser Muhammed Haşim, Doğu Guta'da tahliyelerin gerçekleşmeye başlamasının ardından ailesiyle Hatay'a sığındı. Her şeye rağmen hayata tutunmaya devam ediyor.

Doğu Guta'nın kuşatma altında olduğunu, zaman içinde rejim ve destekçilerinin havadan ve karadan saldırılarının hedefi halinde geldiğini belirten Haşim, kentte adeta taş üstünde taş bırakılmadığını anlattı.

"Varil bombasıyla yaralandım"

Haşim, saldırılarda sayısız sivilin yaşamını yitirdiğini, yaralandığını, evlerinin yıkıldığını ve insanların sığınaklarda yaşamaya mahkum edildiğini söyledi.

"Şehirde hastane ve doktor sayısının az olmasından dolayı yaralılara müdahalede zorlanıyorduk. Yer altındaki sığınaklarda yaralılara elimden geldiğince yardım ediyordum. İlaç, ameliyat için araç gereç ve tıbbi cihaz sıkıntılarımız vardı. İmkansızlıklara rağmen elimizden geldiğince yaralıları ve hastaları hayatta tutmaya çalışıyordum. Hastanede yaralılara müdahale ederken atılan varil bombasıyla yaralandım. Yaralandığımda beni tedavi edecek doktor aradım. O anda doktorların ne kadar elzem olduğunu daha iyi anladım. İlk ameliyatım Doğu Guta'da yapıldı ancak ayağımdaki yaranın durumu ve gerekli imkanların olmamasından dolayı sağ bacağım diz altından kesildi."

32 yaşındaki doktor hayata yeniden başlayarak, Türkiye'de yeni bir yaşam kurmaya çalışıyor. Tek isteği, ülkesindeki savaşın son bulması ve artık insanların ölmemesi.

Kaynak: AA