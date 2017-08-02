Esed'in ateşkes ihlalleri sürüyor

Suriye'de Esed rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alan Doğu Guta'daki Ayn Terme beldesine düzenlediği füzeli saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden yapılan açıklamada, ''Rejim güçleri, Ayn Terma beldesine 6 füzeyle saldırdı. Saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı'' ifadesi kullanıldı.

Bu arada Duma ilçesindeki Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf el Bustani, yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin sadece Ayn Terma beldesine saldırmadığını, Haresta Mahallesi ile Hazrema beldesine de havan topu ve ''fil'' adı verilen sanayi yapımı füzelerle saldırı düzenlendiğini söyledi.

Esed güçlerinin söz konusu yerleri hedef almasıyla çok sayıda yerleşim yerinde maddi hasarın meydana geldiğini belirten Bustani, ''Esed rejimi kendisinin ilan ettiği ateşkese yine kendisi uymuyor. Rejim, Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere her gün saldırıyor'' dedi.

Rejim güçlerinin, dün Ayn Terma beldesine düzenlediği saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirmiş, 6 sivil yaralanmıştı.

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor. Böylece rejimin yaklaşık 2 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta'daki kuşatma da daralmış olacak.

Rus haber ajansı RIA Novosti, geçen ay Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Mısır'ın ara buluculuğuyla Kahire'de bir araya gelen Rus yetkililer ve "Suriyeli ılımlı gruplar" arasında anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Bunun üzerine Beşşar Esed rejimi, Doğu Guta'ya düzenlediği saldırıları durdurduğunu bildirmişti.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.