Esed'in 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdüğü açıklandı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin 6 yıldır süren iç savaşta, 161'i çocuk, 41'i kadın, 12 bin 920 kişiyi işkenceyle öldürdüğünü bildirdi.

SNHR, Suriye'de Mart 2011’den Haziran 2017'ye kadar işkence edilerek öldürülmüş kişilere ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, rejim güçleri, terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK başta olmak üzere savaşan tarafların işkencesi sonucunda, 164'ü çocuk, 57'si kadın, 13 bin 29 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Beşşar Esed rejiminin tek başına 161'i çocuk ve 41'i kadın, 12 bin 920 kişiyi işkence ederek öldürdüğünün belirtildiği raporda, şunlara yer verildi:

"Suriye rejimi (rejim ve destekçisi yerli, yabancı milisler), 2011'de baş gösteren demokrasi yanlısı halk ayaklanmasına katılan tutuklulara sistematik işkenceye başvurdu. Ayaklanmalardan birkaç ay sonra, işkenceler mezhepsel ve ırkçılık boyutu almaya başladı. Rejim, tutuklu muhaliflerden intikam almak ve onlardan kurtulmak için her gün saatlerce işkenceler yaptı."

Rapora göre, DEAŞ biri çocuk, 13'ü kadın 30 kişiyi zorla alıkoyarak, işkence uyguladı. Raporda şu ifadeler kullanıldı:

"DEAŞ'ın işkence vahşeti, tutuklulara yönelttiği suçlamaların türüne göre değişiyor. Örgütün elindeki tutsaklar genel olarak aktivist, medya çalışanları, hukukçular, yabancı yardım kuruluşlarında çalışanlar ve askeri muhalif grupların üyeleri şeklinde değişiyor. Örgütün elindeki tutuklular, en ağır işkencelere maruz kalıyor."

Raporda, terör örgütü PYD/PKK’nın da aralarında bir çocuk ve iki kadının da bulunduğu 26 kişiyi işkence ederek öldürdüğü bilgisine yer verildi.

Raporda ayrıca, PYD/PKK'nın uluslararası sözleşmelere uymadığı vurgulanarak "(PYD/PKK'nın) Düşmanlarına yönelik uyguladığı işkence türleri uluslararası savaş suçu teşkil ediyor." ifadesine yer verildi.