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Buradasınız : » » 'Esed'den duyduklarım yüzde yüz yalan'

'Esed'den duyduklarım yüzde yüz yalan'

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Beşşar Esed'in yaptığı açıklama hakkında, ''Esed'den duyduklarım yüzde yüz yalan, propaganda, acımasızlık ve alaycılıktır.'' dedi.

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Esedden duyduklarım yüzde yüz yalan

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Esed'in kimyasal saldırı düzenlediğini yalanladığı konuşma hakkında yorumda bulundu.

Dışişleri Bakanı Ayrault, "Esed'in röportajını derin bir üzüntü ve dehşetle öğrendim. Duyduklarım yüzde yalan, propaganda, acımasızlık ve alaycılıktır." diye konuştu.

Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti. ABD, saldırıya katılan uçakların kalktığı üssü bombalamıştı.

Etiketler: fransa dışişleri bakanı, jean marc ayrault, suriye, beşşar esed
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