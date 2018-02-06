  • 06 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.779
    EURO 4.658
  • BIST 115457.3
    ALTIN 161.552
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Esed yine sivilleri hedef aldı: 51 ölü

Esed yine sivilleri hedef aldı: 51 ölü

Esed rejiminin Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya, sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında en az 51 sivil öldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava saldırısı düzenliyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bombardımanlarda Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 9, Kefer Batna'da 7, Haresta'da 1, Duma'da 11, Misraba'da 5, Zemelka'da 4, Hamuriye'de 4, Sakba'da 3, Medyere'de 2, Hizze'de 3 ve Cobar'da 2 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri, şiddetli hava saldırılarının sürdüğüne ve ölü sayısının artabileceğine dikkati çekti.

Esed rejiminin, Doğu Guta'ya, 5 Ocak'ta 17.00 sularına kadar gerçekleşen yoğun saldırılarında da 30 sivil hayatını kaybetmişti.

Muhalifleri kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.  

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: suriye, saldırı, Esed Rejimi, Doğu Guta
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER