Esed ve Rusya'nın İdlib saldırılarında 1 yılda 1109 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Mayıs 2017'de ilan edilen İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki sivil yerleşimlere, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın saldırılarına dair rapor yayımladı.

Raporda, rejim ve Rusya'nın Mayıs 2017-Mayıs 2018 döneminde İdlib gerginliği azaltma bölgesine yaptığı saldırılarda 255'i çocuk, 209'u kadın toplam 1109 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Rejim ve İran güçlerinin, Rusya'nın hava desteğiyle gerginliği azaltma bölgesindeki sivil yerleşimlere saldırılarını Eylül 2017'den bu yana yoğunlaştırdığı ifade edildi.

233 yaşam merkezi bombalandı

Raporda, rejim ve Rus güçlerinin söz konusu dönemde aralarında okul, çarşı, sağlık merkezlerinin olduğu 233 merkeze saldırı düzenlediği belirtildi.

Rusya ve Esed ittifakının, saldırılarının bir kısmında kullanımı yasak silahlara başvurduğunun vurgulandığı raporda, 752 kez varil bombası, bir kez kimyasal silah, 19 kez misket bombası ve 16 kez de yakıcı silahlılarla saldırılar yapıldığı açıklandı.

Raporda, rejim ve destekçilerinin sivilleri hedef alan saldırılarına son verilmesi, sorumluların uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması çağrısı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ili ve batı Halep kırsalı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA