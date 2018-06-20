Esed ve İranlı güçler, Suriye'nin güneyinde operasyon başlattı

Suriye'de rejim güçleri, Dera'nın kuzey ve doğu kırsalını yoğun bombardımana tutuyor.

Esed rejimi ve İranlı güçler, Dera'nın Hara, Nahta, Büşra Harir, Dellafa, Miskiye ve Hirak bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Binlerce kişi Dera merkeze göç etti

Dera'nın kuzey kırsalındaki Miske beldesi etrafında muhalifler ile Esed rejimi ve İranlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rejim güçlerinin saldırı başlattığı bölgelerde yaşayan binlerce kişi Dera'nın merkezine göç etti.

Dera Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkilisi Amer Abadzeyd, söz konusu saldırılarda 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 15 sivilin yaralandığını söyledi.

Güvenli bölge ilan edilmişti

Astana anlaşmaları kapsamında geçen yıl mayıs ayında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilen Dera, iki ay sonra ABD ve Rus yönetimlerinin vardığı yeni anlaşmayla bir tür güvenli bölge ilan edilmişti.

ABD ve İngiltere, Ürdün ordusuyla iş birliği içinde yakın zamana kadar sınır hattındaki muhaliflere sağladığı yardımları, Rusya ile yapılan anlaşmadan hemen sonra kesmişti.

Dera'ya yönelik rejim operasyonu konusunda Washington yönetimi, 27 Mayıs'ta rejimi uyarmış, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, rejimin saldırı hazırlıklarını endişeyle izlediklerini belirtmişti.

Nauert, 14 Haziran'da uyarısını yineleyerek "ABD, rejimin, bu bölgedeki ateşkesi ihlal etmesi halinde gerekli önlemleri alacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA