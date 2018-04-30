Esed ve destekçileri Kuzey Humus'un Hola ilçesini enkaza çevirdi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, başkent Şam'da Doğu Guta'nın kontrolünü sağladıktan sonra ülkenin orta kesimindeki Humus ilinde kuşatma altında tuttuğu alanlara yöneldi.

Rejim güçleri, Humus'un kuzey kırsalına 14 Nisan'da operasyon başlattı. 3 gün içinde 6 noktayı ele geçirdi ancak daha sonra muhalifler bu bölgeleri geri aldı.

Rusya'nın ara buluculuğunda gerçekleşen müzakereler sonucu bölgede 22 Nisan'a kadar ateşkes ilan edildi, ateşkes daha sonra askıya alındı.

Gerginliği azaltma bölgelerinden kuzey Humus'un Hola ilçesi enkaza döndü.

Bir günde 70'ten fazla saldırı

Dün sabah rejim hava ve karadan, İran güçleri de karadan yeniden saldırı başlattı. 70'ten fazla hava saldırısında en az 5 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Saldırılar sürüyor. Rastan ilçesindeki hastane de vuruldu.

Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alan 5 yıldır abluka altında tutuluyor. Bölgede 200-250 bin kişi yaşıyor.

Bölge, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Mayıs 2017'de Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alındı.

Rusya, Humus'un kuzeyini kapsayan gerginliği azaltma bölgesinde 4 Ekim 2017'de rejim ve muhalifler arasında ateşkese varıldığını duyurdu.

Kaynak: AA