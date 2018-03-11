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Esed ve destekçileri Doğu Guta'yı ikiye böldü

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, Doğu Guta'da başlattığı kara operasyonu ile bölgeyi ikiye ayırırken, rejim ve Rus güçlerinin hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti.

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Esed ve destekçileri Doğu Gutayı ikiye böldü

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, 3 Mart'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ateşkes kararına uymayarak Rusya'nın hava desteğiyle Doğu Guta'ya kara harekatı başlatmıştı.

Doğudan batıya doğru ilerleyen rejim güçleri, Doğu Guta'nın iki yakasını birleştiren, son belde olan Medyere'yi ele geçirerek Haresta ilçesine ulaştı. Böylece rejim, Doğu Guta'yı ikiye bölmüş oldu.

Saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinen bilgiye göre rejim ve Rus güçleri, sabah saatlerinden itibaren Arbin, Zamelka, Sakba, Cisrin, Ayn Terma ve Duma'daki sivil yerleşimlere yoğun hava saldırıları düzenledi.

Saldırılar sonucu Arbin'de 9, Sakba'da 3, Cisrin'de 1, Zemelka'da 3 ve Ayn Terma'da ise 1 sivil yaşamını yitirdi.

Çok sayıda yaralı, Sivil Savunma ekipleri tarafından bölgedeki sağlık noktalarında tedavi altına alındı.

Devam eden bombardımanlar sonucu ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son 3 haftada 925 sivil sayısı hayatını kabetti

Sivil Savunma verilerine göre, rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-10 Mart döneminde düzenlediği hava ve kara saldırılarda 892 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'da bugünkü saldırılarla birlikte son 3 haftada ölen sivillerin sayısı 925'e yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Guta, Esed Rejimi, suriye, bmgk, kara operasyonu
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