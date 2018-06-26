Esed ve destekçileri Dera'da katliam yapıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçileri ülkenin güneybatısındaki Dera'ya yoğun hava ve kara saldırıları yapıyor.

18 sivil öldü

Dün sivil yerleşimlerine 2 binden fazla saldırı yaptı. Biri sivil savunma çalışanı 18 sivil hayatını kaybetti.

Rus savaş uçakları ise Busra Harir beldesine, Hirak ilçesi ile il merkezindeki bazı sivil yerleşimlerine toplam 205 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Varil bombasıyla saldırdı

Rejim güçlerine ait helikopterler de 110 defa varil bombası kullandı.

Bu arada rejim medyası, Busra Harir beldesinin alındığını duyurdu. Çatışmalar sürüyor.

Dera'yı güvenli bölge ilan ettiler

Dera, "Astana Süreci" garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Rusya ve ABD, 2 ay sonra Dera'yı bu bölgelerden çıkararak ayrı bir güvenli bölge ilan etti. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesti.

Rejim ve destekçileri ilerleme kaydedemedi

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmeye çalıştı.

Bunun için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlattı. Ancak rejim ve destekçileri henüz bir ilerleme kaydedemedi.

750 bin sivil panikte

Şiddetli saldırılar ve bölgenin rejim ve destekçilerinin kontrolüne geçeceği endişesiyle yaklaşık 750 bin sivilin yaşadığı Dera'dan göç dalgası başlamıştı.

Göç yolundaki sivillerin yiyecek ve barınma imkanlarından yoksun olması nedeniyle insani kriz yaşanıyor.

Kaynak: AA