Esed varil bombasıyla saldırdı: 10 sivil öldü

Kuneytra'da rejim ve destekçileri, Ürdün sınırındaki Dera’nın büyük bölümünü ele geçirdikten sonra İsrail sınır hattına doğru ilerleyişini sürdürüyor.
Rejime ait uçakların, İsrail sınırındaki Kuneytra'nın Ayntine köyündeki bir okula varil bombasıyla saldırması sonucu çoğu çocuk en az 10 sivil öldü.
3 yerleşim yeri rejimin eline geçti
Dera'nın batısından Kuneytra'ya giden hattaki 3 yerleşim yeri, dün yoğun çatışmaların ardından rejimin eline geçti.
İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne sınır Kuneytra ilinin büyük bölümünü halihazırda askeri muhalif gruplar kontrol ediyor.
Sınırın güneyinde terör örgütü DEAŞ da halen Tasil denilen bölgede varlık gösteriyor.
Kaynak: AA