Esed rejiminin yeniden kimyasal saldırı düzenleyebileceği iddia edildi

Dört ABD'li yetkilinin ifade ettikleri bu görüş, ABD'de Donald Trump yönetiminin Cumartesi günü Suriye kimyasal silah tesislerine yapılan füze saldırısının Esed'in kimyasal silah üretim tesisine yıkıcı bir darbe vurduğu yolundaki ifadeleriyle çelişiyor.

Üç Batılı ülke Suriye'nin kimyasal silah programında hedef alınan üç tesisi vurmuşlardı.

Bunların en önemlisi Berze'de bulunan Araştırma ve Geliştirme Merkezi adlı tesis. ABD istihbaratına göre burası kimyasal ve biyolojik savaş teknolojilerinin üretim ve deney merkezi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, eldeki istihbarata göre Esed'in kimyasal silah ve hazırlayıcı malzeme stoklarını, vurulan üç hedeften başka yerlerde tuttuğunu gösterdiğini söylediler.

ABD ve diğer müttefik istihbarat raporlarına göre bu stoklar, "canlı kalkan" olarak nitelenen okullar ve sivil apartman dairelerindeki konutlarda muhafaza ediliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, füzelerin ancak sınırlı bir tahribat yaptığı iddialarının sorulması üzerine, operasyonun amacının Suriye hükümetini sorumlu tutmak, imkanlarını köreltmek, gelecekte kimyasal silah kullanmaktan caydırmak", ancak bunu yaparken de "sivil can kaybının en azda tutulmasını sağlamak olduğunu söylemişti.

Opersayon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurulması talimatını verdi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere ile, sabaha karşı 4 sularında başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı.

7 Nisan Duma katliamı

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters