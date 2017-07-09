Esed rejiminin varil bombalı saldırılarında 6 ayda 94 kişi öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) 2017 yılının ilk yarısında, Beşşar Esed rejiminin düzenlediği 4 bin 252 varil bombalı saldırıda, 41’i çocuk, 20’si kadın olmak üzere 94 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

SNHR'nin raporunda, rejimin Suriye'nin farklı yerlerine, 4 bin 252 varil bombası attığı, 94 sivili öldürdüğü ifade edildi.

Rapora göre, varil bombasıyla en fazla, ülkenin güneyinde, muhaliflerin kontrolündeki Dera ili vuruldu. Dera'ya atılan 2 bin 31 varil bombası, 15’i çocuk, 12’si kadın 42 sivili öldürdü.

SNHR raporunda ikinci sırada ise Şam Kırsalı yer aldı. Rejim, Başkent'in kırsal kesimini kapsayan bölgeye 856 varil bombası attı. Saldırılarda aralarında 4 çocuk ve 2 kadının yer aldığı 8 sivil yaşamını yitirdi.

Raporda, Şam Kırsalı'nı Hama, Halep, Humus, İdlib, Rakka ve Kuneytra illerinin takip ettiği belirtildi.

En fazla saldırı geçen ay yapıldı

Rapora göre, rejim güçleri en fazla saldırıyı haziran ayında düzenledi. Bin 271 varil bombalı saldırıda 2’si çocuk, 4’ü kadın olmak üzere 14 sivil yaşamını yitirdi. Geçen ay rejimin en fazla varil bombası kullandığı iller, Dera (bin 229 adet), Halep (16 adet), Şam Kırsalı (13 adet) ve Humus (13 adet) oldu.

SNHR’nin raporunda, rejimin 4 mescit, 4 sağlık merkezi, 2 sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezi, bir çarşı ve bir fırının varil bombasıyla vurduğu ifade edildi.

Varil bombaları, Esed rejiminin 6 yıldır süren iç savaşta sivillere karşı kullandığı en yaygın silahlar arasında bulunuyor.

SNHR'nin derlediği verilere göre, rejim, varil bombasını ilk kez 1 Mart 2012'de İdlib'in kuzeyindeki Salkin beldesinde kullandı

Maliyeti 50 dolar, etkisi büyük

Rejim, kitle katliamlarında ucuza mal edilmesi ve büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor. Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ortaya çıkmasını hedefliyor.

Yaklaşık 50 dolara mal olan bir varil bombası, kalorifer kazanı, su tankı ve orta büyüklükteki yakıt tanklarından elde edilebiliyor. Bomba, varilin içine doldurulan patlayıcı miktarına göre, 50-200 metrelik alanda tahribat yapıyor. Bombanın ilk etaptaki darbe etkisinden çıkan basınç dahi, sivillerin organlarını parçalayabiliyor. Sadece sivilleri öldürmekle kalmayan varil bombaları, düştüğü yapılarda büyük delikler açarak yıkıma neden oluyor. Atılış şekli, askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla, sivilleri göçe zorluyor.

SNHR, 2015 ve 2016 yılları raporlarına göre, 2015'te 17 bin 318 varil bombası atıldı, 499'u çocuk, 338'i kadın olmak üzere 2 bin 32 sivil hayatını kaybetti.

Geçen yıl ise 166'sı çocuk, 86'sı kadın 653 sivil,12 bin 958 varil bombasının kurbanı oldu.