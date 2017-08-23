  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Esed rejiminin Türkmendağı'na yönelik saldırısı püskürtüldü

Esed rejiminin Türkmendağı'na yönelik saldırısı püskürtüldü

Suriye'de Beşşar Esed'e bağlı birliklerin, Lazkiye kırsalındaki "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan Türkmendağı'na düzenlediği kara harekatı püskürtüldü.

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Esed rejiminin Türkmendağına yönelik saldırısı püskürtüldü

Suriye'de Beşşar Esed'e bağlı birliklerin, Lazkiye kırsalındaki "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan Türkmendağı'na düzenlediği kara harekatı püskürtüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki birçok köyü havan mermisi ve füzelerle vurdu.

Ardından Türkmenlerin elindeki İsa Pınarı köyü yakınlarından ilerlemeye çalışan rejim birlikleriyle muhalifler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada kayıplar veren rejimin geri çekildiği bildirilirken, Esed güçleri bölgeye yönelik top atışlarını aralıklarla sürdürüyor.

Etiketler: Esed Rejimi, türkmendağı, beşşar esed
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