Esed rejiminin terör örgütü YPG/PKK'ya gizlice yardım ettiği ortaya çıktı

Reuters haber ajansında yer alan ve Halep’ten geçilen haberin başlığı, “Friend or foe? Assad quietly aids Syrian Kurds against Turkey (Dost mu düşman mı? Esed, Suriyeli Kürtlere Türkiye'ye karşı sessizce yardım ediyor).

Habere göre, Suriye’de Beşşar Esed rejimiyle terör örgütü YPG/PKK’nın, Afrin’de Türkiye’nin yürüttüğü operasyonları durdurmak için ortak çıkarları var. Esed rejiminin gizlice yaptığı yardımlar, terör örgütünün Afrin’deki faaliyetlerinin uzun sürmesini sağlayabilir.

Reuters haberinde, Şam yönetimi ile terör örgütünün Afrin üzerinden yaptığı işbirliğinin Suriye’deki denklemi çıkmaza soktuğu da vurgulandı. "ABD için bu gelişmeler, Suriye'deki Kürt müttefiklerinin Esed yönetimiyle anlaşma yapabilme zeminlerinin olduğunu gösterdi" ifadesi yer aldı.

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözcüsü de doğruladı

Suriye'de Kürt nüfusun yoğun olduğu diğer bölgeler olan Kobani ve Cezire'den Afrin’e destek gönderilmesine izin vermesi için Şam yönetimiyle anlaşıldığına dair bir açıklama da, YPG/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Kino Gabriel yaptı. Kino Gabriel, "Afrin'e takviye sağlamak için farklı yollar var ancak temel rota rejim güçlerinin hakim olduğu bölgeden geçiyor. İki taraf, Kobani ve Cezire’den destek yollanması için mutabakata vardı" dedi.

Suriye ordusundan ismini vermeyen bir komutan ise bu anlaşmanın gerekliliğini, "Kürtlerin rejimle işbirliği yapmaktan başka seçeneği yok" sözleriyle savundu.

Aynı komutan, insani yardım ve lojistik destek için topraklarından geçişlere göz yumduklarını da söyledi.

Esed rejimi, örgüt tarafından Afrin'e gönderilen yardımların önünü açtı

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın bölgeyi terör örgütü YPG/PKK'ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor.

Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor.

YPG/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor.

Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.