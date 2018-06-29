Esed rejiminin saldırılarıyla 120 bin kişi yaşadıkları yerleri terk etti

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, 19 Haziran'da başlayan Rusya destekli askeri harekatın, on binlerce sivili Ürdün sınırına, binlercesini de İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne doğru ittiğini bildirdi.

Halen 650 bin Suriyeliyi barındıran İsrail ve Ürdün, daha fazla sığınmacı almayacaklarını söylediler.

"Sonucu felaket olacak"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin, çok sayıda sivilin Esed Rejimi, isyancı gruplar ve hâlâ küçük de olsa bazı bölgelere hakim olan DEAŞ militanlarının arasında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ve bunun sonucunun bir "felaket" olacağını söyledi.

BM insan hakları sözcüsü Liz Throssell, "Asıl kaygı, doğu Guta'da gördüğümüz kan, acı ve sivillerin isyancıların elindeki bölgelerde kuşatma altında tutulmalarının tekrarlanması" dedi.

Ürdün'ün kapasitesi doldu

Yerlerinden olan halkın çoğu, Deraa kentinin doğu ve kuzeydoğusuyla, isyancıların elindeki Nawa kentinden kuzeydoğuya kaçan siviller. Ürdün, evlerinden olan Suriyelilere kendi ülkeleri içinde yardım edilmesi yolundaki pozisyonunu tekrarladı.

Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ürdün'ün mülteci alma kapasitesi dolmuştur" dedi.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de Tel Aviv Radyosu 102 FM'e yaptığı açıklamada, "Suriye'den İsrail'e mülteci girişlerini durdurmalıyız. Daha önce bunu yapmıştık" dedi.

Kaynak: Reuters